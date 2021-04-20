منظمة الأغذية والزراعة: أسعار الغذاء في أعلى مستوياتها منذ 2014

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن أسعار الغذاء ارتفعت في شهر مارس/ آذار الماضي بـ2.1٪ مقارنة بشهر فبراير/ شباط، في زيادة شهرية تعد العاشرة على التوالي في قيمة أسعار الغذاء العالمية، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو/ حزيران من العام 2014.

وتقيس المنظمة أسعار الغذاء حول العالم وتغيرها الشهري لسلة من السلع الغذائية، من خلال مؤشر منظمة الأغذية والزراعة. ويتألف المقياس من متوسط مؤشرات أسعار 5 مجموعات من السلع الأساسية هي اللحوم، والألبان ومنتجات الحليب، والحبوب، والزيوت والدهون، والسكر.

وتشير بيانات شهر مارس/ آذار إلى ارتفاع أسعار الغذاء بـ2.1٪ عن فبراير/ شباط الذي سبقه، حيث بلغ متوسط المؤشر 118.5 نقطة قياس. وقد جاءت الزيادة الأخيرة مدفوعة بمكاسب قوية في المؤشرات الفرعية للزيوت النباتية واللحوم والألبان، في حين حافظت مؤشرات الحبوب والسك على مستوياتها.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على متوسط أسعار الغذاء في العام الماضي على مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء العالمية: