دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير "التحول الفعّال بمجال الطاقة لـ2021" والذي يقيس مدى فّالية أنظمة الطاقة في دول العالم في التحول والتطور بمجالات الطاقة.

ويعتمد المؤشر في تقييمه على عوامل متعددة من بينها مدى استعداد هذه الدول للتحول إلى مستقبل طاقة موثوق من خلال نظام آمن ومستدام وبأسعار معقولة.

ويشير المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره الذي يصدر للعام العاشر على التوالي إلى أنه من المهم تجذير تحول الطاقة في الممارسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لكي يتم تحقيق تحول وتقدم لا رجوع فيه.

وقد وجد المؤشر، الذي يقيس هذا العام 115 دولة بحسب أداء أنظمة الطاقة الخاصة بها، أنه بينما زادت 92 دولة من فعّاليتها في الطاقة على مدى السنوات الـ10 الماضية، تمكنت 10٪ فقط من البلدان من تحقيق مكاسب ثابتة، ما يدل على الحاجة إلى تجديد التركيز والمرونة لتحقيق الأهداف المناخية للعقد القادم.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف الدول العربية في مؤشر التحول الفعّال بمجال الطاقة لـ2021