دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك بأن الالتزام بميزانية يعد أمراً صعباً بما فيه الكفاية عندما تكون تتبع إنفاقك ومدخراتك الخاصة.. فكيف لو كنت تتبع مدخرات وأسلوب إنفاق شخصاً آخر في حياتك أيضاً؟ سيصبح حينها الأمر أكثر تعقيداً بالتأكيد.

فمثلاً، قد لا تفكر مرتين في إنفاق 100 دولار على حذاء جديد، ولكن قد يعتبر شريكك هذا الأمر إسرافاً كبيراً لا يتماشى مع خطط إنفاقه. أو ربما قد يتمتع أحد الزوجين بقدرة تحمل أعلى فيما يتعلق بالمجازفة بالاستثمارات.

كل هذا قد يتسبب بالعديد من المشاكل في الحياة الزوجية. ولكن، لا تقلق، إذ تعتبر القضايا المالية مصدراً شائعاً لظهور المشاكل بين الأزواج. لذلك، لمعالجة الأمر والتعامل معه بطريقة صحية، من المهم أن يشارك كلا الزوجين في إعداد ميزانية وخطة مالية تناسب كل منهما.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه، 4 نصائح تسهل إدارة الشؤون المالية في العلاقات الزوجية: