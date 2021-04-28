بـ8 نقاط.. مستقبل السعودية بأرقام ولي العهد محمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قائمة الأكثر بحثا على محرك البحث غوغل في المملكة العربية السعودية، بعد المقابلة التي أجراها على القناة الرسمية بالبلاد والتي تطرق فيها إلى منجزات رؤية 2030 والمستقبل الذي تتجه له المملكة.

وفيما يلي نستعرض لكم بالأرقام ما طرحه ولي العهد السعودي في المقابلة وفقا لما نقلته قناة الإخبارية الرسمية:

1- 90% من الفرص والمقومات بالمملكة غير مستغلة.

2- معدل الوظائف الجيدة 50% في الوقت الحالي سترفع إلى 80%

3- نسب البطالة 11% ستخفض إلى 7.4%

4- نسبة تملك السعوديين للمساكن كانت 47% ووصلت إلى 60%

5- سيتم خلق 3 ملايين وظيفة في قطاع السياحة

6- استثمارات صندوق الاستثمارات العامة هذا العام 160 مليار ريال

7- حجم إنفاق صندوق الاستثمارات العامة في 2020 بلغ 90 مليار ريال

8- 10 تريليون دولار في 2030 مستهدف أصول صندوق الاستثمارات العامة

وألقى الأمير محمد بن سلمان الضوء عل أن "النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي كان بمعدلات غير طموحة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، في الربع الرابع في2019 نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.5 % ولو لم تكن الجائحة في 2020 واستمر حتى وصوله إلى 5 % في القطاع غير النفطي، وسنعود في هذا العام والعام المقبل ـ بمشيئة الله ـ في أعلى المستويات وسنزيد في المستقبل".

وأضاف: "الإيرادات غير النفطية ارتفعت من 166 مليارا ًإلى 350 مليار ريال سعودي، والسجل التجاري مثلاً كان يستغرق أيام حتى يستخرج مروراً بست جهات حكومية، والحكومة الإلكترونية تستخرجها في نصف ساعة والاستثمارات الأجنبية تضاعفت ثلاث مرات أو أكثر من خمسة مليارات ريال سنوياً إلى 17 مليار ريال سنوياً، والسوق السعودي عالق من الأزمة الأخيرة ما بين أربعة آلاف نقطة إلى سبعة آلاف نقطة، والآن تعدى العشرة آلاف وهذا يدل على أن القطاع الخاص بدأ ينمو، أرقام كثيرة جداً تحققت في السنوات الأربع الماضية".