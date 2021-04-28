السعودية تجري محادثات لبيع 1٪ من حصتها في أرامكو لمستثمر أجنبي كبير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء إن شركة النفط الحكومية وأكبر شركة نفط في العالم، أرامكو السعودية، تجري محادثات لبيع 1٪ من حصتها لمستثمر أجنبي كبير.

وقال ولي العهد السعودي في مقابلة نادرة على التلفزيون الرسمي السعودي يوم الثلاثاء: "هناك نقاش عن الاستحواذ على 1٪ من أرامكو من قبل إحدى الشركات العالمية الرائدة"، مشيراً إلى أن هذه الصفقة ستكون مهمة للغاية لتعزيز مبيعات أرامكو في "دولة ضخمة جداً".

كما أضاف: "هناك أيضاً نقاشات مع شركات أخرى لشراء حصص مختلفة في جزء من أصل أرامكو قد يتحول لصندوق الاستثمارات العامة وفي جزء سيطرح أطروحات سنوية في السوق السعودي".

وقال ولي العهد، إن تفاصيل بيع أسهم أرامكو يمكن الكشف عنها في غضون عام أو عامين.

ورغم أنباء البيع، قال محمد بن سلمان في المقابلة: "هناك تصور خاطئ عند الكثير من المحللين بأن السعودية تريد التخلص من النفط. هذا أمر صحيح تماماً. نسعى مع أرامكو إلى تحويل 3 مليون برميل إلى صناعات مختلفة بحلول عام 2030.

3 ملايين برميل أثرها أقل شيء سيكون ضعف البرميل الخام المنتج من النفط".

وكانت قد أعلنت أرامكو في 21 مارس/ آذار أن صافي أرباحها انخفض بنسبة 44.4٪ إلى 49 مليار دولار في العام 2020، إلا أن رئيس أرامكو السعودية ومديرها التنفيذي أمين ناصر قال إنه متفائل للغاية بشأن العام 2021، وأنه يتوقع أن تقترب الشركة من إنتاج 99 مليون برميل يومياً بنهاية العام.