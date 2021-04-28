محمد بن سلمان: "ضريبة الدخل لن تفرض في السعودية نهائياً"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪ التي فرضت العام الماضي هي قرار مؤقت وسيتم تعديله في السنوات المقبلة.

وأكد ولي العهد خلال مقابلة نادرة على التلفزيون الرسمي السعودي يوم الثلاثاء أن المملكة رفعت قيمة الضريبة المضافة إلى 15٪ بسبب الجائحة، حيث اختارت اتخاذ إجراءات "قاسية على المدى القصير وجيدة على المدى البعيد".

كما أشار محمد بن سلمان إلى أن قرار رفع نسبة الضريبة المضافة هو مؤقت، إذ أن اتفاق مجلس التعاون الخليجي نص على أن تكون الضريبة ما بين 5٪ إلى 10٪، مضيفاً: "نستهدف إعادة الضريبة إلى 10٪ أو 5٪ في حد أقصاه 5 سنوات وأدناه سنة".

وأضاف ولي العهد السعودي أنه لا يوجد أي خطط في المملكة لفرض ضريبة على الدخل في السعودية.

وتطرق محمد بن سلمان في حديثه إلى مجموعة من الأمور التي تخص اقتصاد المملكة، من بينها خططه لخفض نسب البطالة من 11٪ إلى 4.7٪، فضلاً عن خطط لخلق 3 ملايين وظيفة في القطاع السياحي.

كما كشف الأمير عن محادثات جارية لبيع 1٪ من حصة شركة النفط السعودية العملاقة، أرامكو السعودية، لمستثمر أجنبي في "دولة ضخمة جداً".