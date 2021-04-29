دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت موانئ أبوظبي سندات بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل 10 سنوات، وذلك بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الخميس.

وحسب وام، فإن سندات موانئ أبوظبي، الحاصلة على تصنيف ائتماني (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش"، سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن الخطوة تهدف إلى توظيف إيرادات السندات في أغراض مؤسسية عامة وإعادة تمويل ديون.

وذكرت الوكالة أن مستويات الاكتتاب تجاوزت 4.5 أضعاف الطرح خلال فترة الذروة، فيما تم تحديد تاريخ استحقاق السندات في 6 مايو/أيار 2031 مع عائد سنوي 2.500% سنويًا.

في حين من المتوقع أن يجري تسوية الاكتتاب بتاريخ 6 مايو/أيار الجاري، وفقا لشروط التسوية المعمول بها.

وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي: "مسرورون بالإقبال الواسع من قبل المستثمرين الدوليين على أول إصدار لنا للسندات بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو، ما يعكس الثقة الكبيرة في رؤية قيادتنا الرشيدة والاستقرار الكبير لاقتصادنا وقدرات مؤسستنا واستراتيجيتنا على الصعيد الدولي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، إن استراتيجيتنا تهدف لترسيخ مكانتها بين أوائل المراكز العالمية كمحرك رائد ومتكامل يسهم في دفع نمو التجارة الدولية.

وأشار الشامسي إلى أن موانئ أبوظبي تمكنت خلال عام 2020 من تحقيق عائدات بلغت 933 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نمواً بنسبة 24% مقارنة بالعام الذي سبقه خلال واحدة من أصعب الفترات بالنسبة للاقتصاد العالمي في التاريخ الحديث.

كما سجلت الأرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بلغ 37% لتصل إلى 422 مليون دولار أمريكي خلال عام 2020، ما يعكس إمكاناتنا الكبيرة لتحقيق النمو والتطور، بحسب الشامسي.