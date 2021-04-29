هاتف آيفون 12 يدفع بإيرادات "آبل" ربع السنوية.. هذا حجمها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة "آبل"، الأربعاء، عن إيرادات بلغت 89.6 مليار دولار وأرباح بلغت 23.6 مليار دولار للأشهر الـ3 المنتهية في 27 مارس/ آذار، متجاوزة بذلك توقعات المحللين السابقة.

كما سمحت الشركة أيضا بإعادة شراء أسهم بقيمة 90 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، في بيان: "يعكس هذا الربع الطرق التي ساعدت بها منتجاتنا مستخدمينا في مواكبة هذه اللحظة من حياتهم الخاصة، بالإضافة إلى التفاؤل الذي يشعر به المستهلكون بشأن الأيام الأفضل المقبلة لنا جميعاً".

وبلغت مبيعات هاتف آيفون حوالي 48 مليار دولار، بزيادة قدرها 65٪ عن الربع نفسه من العام الماضي، حيث واصل المستهلكون دفع مبالغ كبيرة لترقية هواتفهم إلى أول تشكيلة هواتف ذكية من الجيل الخامس تطلقها "آبل".

وبلغت مبيعات منتجات الشركة الإجمالية 72.6 مليار دولار، مدعومة بإطلاق أجهزة آيباد الجديدة ، وساعة "آبل"، ومجموعة محدثة من أجهزة ماكبوك مع رقائق السيليكون الداخلية التي تصنعها الشركة.

وأضاف كوك أن "آبل تمر بفترة ابتكار شامل عبر مجموعة منتجاتنا، ونواصل التركيز على كيفية مساعدة فرقنا والمجتمعات التي نعمل فيها على الخروج من هذا الوباء إلى عالم أفضل".

وسجلت الشركة نمواً مزدوجاً في كل فئة من فئات منتجاتها، وفقاً للمدير المالي لوكا مايستري. كما نمت مبيعات أجهزة آيباد وماك بنسبة 70٪ و 79٪ على التوالي، بينما أقبل العديد من الأشخاص على العمل من المنزل، ما دفع مبيعات ماك لتسجيل رقماً قياسياً جديداً.

وقال كوك إنه يتوقع استمرار أداء "آبل" القوي حتى بعد إعادة فتح الاقتصاد بالكامل وإعادة الشركات للموظفين إلى مكاتبهم.