نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اتهمت "وولمارت" كانييه ويست بإصداره تصميم شعار مقترح لعلامته التجارية "ييزي" يشبه إلى حد كبير شعار الشركة العملاقة.

وقدم عملاق البيع بالتجزئة في 21 أبريل/ نيسان إشعاراً لمكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، يعارض فيه طلب تسجيل شعار علامة الملابس التجارية "ييزي" المقترح.

وقالت "وولمارت" في رسالة إلى CNN: "تعتقد شركة وولمارت أن تصميم الشعار الموضح في طلب تسجيل ييزي يشابه بشكل مربك تصميم شعار وولمارت المعروف جيداً".

صورة لشعار "ييزي" على اليسار وشعار "وولمارت" على اليمين Credit: USPTO/ Walmart

ويشبه كلا الشعارين شكل الشمس، حيث تظهر في شعار "وولمارت" خطوط سميكة تشبه أشعة الشمس، بينما تظهر هذه الخطوط متقطعة على شكل نقاط في شعار "ييزي" المقترح.

ووفقاً لرسالة "وولمارت"، تواصلت الشركة مع "ييزي" في يولي/ تموز وأغسطس/ آب الماضي ومرة أخرى في كل من الأشهر الـ3 الأولى من هذا العام، ولكنها لم تتلق أي معلومات قاطعة من "ييزي" بخصوص الاستخدام المخطط للشعار "من أجل إيجاد أرضية مشتركة".

وتستخدم "وولمارت" الشعار الشبيه بالشمس منذ العام 2007، في حين قدمت "ييزي" المستندات لشعارها المقترح في يناير/ كانون الثاني من العام 2020.

وقد كسب ويست الكثير من المال من شركة الأزياء الخاصة به، إذ تقدر ثروة مغني الراب الذي تحول إلى "قطب أحذية" عند 6.6 مليار دولار، حيث أن الغالبية العظمى من ثروته ترتبط بعمله في مجال الأزياء.