هونغ كونغ (CNN)-- زادت عائدات المقامرة في ماكاو بمقدار 11 ضعفًا على أساس سنوي في أبريل/ نيسان، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مكتب فحص وتنسيق الألعاب في ماكاو، السبت.

في أبريل/ نيسان، بلغ إجمالي الإيرادات 8.4 مليار باتاكا ماكاو (1.05 مليار دولار أمريكي)، وهو أعلى بنسبة 1014٪ من الرقم المعلن في نفس الشهر من العام الماضي.

يأتي هذا الرقم بعد أن خففت ماكاو القيود المفروضة على بعض المسافرين من الصين القارية. وبموجب القواعد الحالية، سيحتاج الأشخاص الذين مكثوا في البر الرئيسي للصين لمدة 14 يومًا الماضية - باستثناء منطقة صغيرة في مقاطعة يوننان - إلى تقديم نتيجة اختبار فيروس كوورنا سلبية فقط، ولا يتعين عليهم البقاء في الحجر الصحي.

كما قال الرئيس التنفيذي لماكاو، هو إيات – سنغ، الجمعة، إن المدينة تستكشف إمكانية إقامة فقاعة سفر مع هونغ كونغ إذا أبلغت الأخيرة عن عدم وجود إصابات محلية لمدة 14 يومًا، وفقًا لبيان صحفي أصدرته حكومة ماكاو.