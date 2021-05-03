دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لجأ إيلون موسك إلى متابعيه على تويتر لمساعدته في الاستعداد لتقديمه برنامج "ساترداي نايت لايف" الشهير المعروف باسمه المختصر SNL.

وقد نشر الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" تغريدة في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي كتب فيها: "أبحث عن بعض الأفكار لمشهدي في SNL. ماذا أفعل؟".

واقترح الملياردير دمج اسم أغنية "بيبي شارك" الشهيرة، واسم برنامج "شارك تانك" الذي يشارك به رواد الأعمال بحثاً عن المستثمرين في فكرتهم، لتسمية فقرته "بيبي شارك تانك".

وسيقدم إيلون موسك حلقة في برنامج "ساترداي نايت لايف" في الـ8 من مايو/ أيار، إلى جانب مايلي سايرس التي ستكون الضيفة الموسيقية للبرنامج في هذه الحلقة.

ويعد اختيار موسك للتقديم خياراً غريباً للبرنامج، نظراً لأن البرنامج لا يختار عادة مقدمين من عالم التكنولوجيا أو الأعمال،

ولكن رغم ذلك، سبق أن اختار البرنامج أباطرة أعمال كمقدمين في السابق، بمن فيهم مالك فريق "نيويورك يانكيز" السابق جورج شتاينبرينر، وبالطبع الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة.