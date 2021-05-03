هونغ كونغ (CNN) -- عينت "تيك توك" أخيراً رئيساً تنفيذياً جديداً بعد 8 أشهر من إعلان رئيسها السابق استقالته في أعقاب تهديدات الولايات المتحدة بحظر التطبيق الصيني.

وأعلنت الشركة يوم الجمعة أنها عينت شوزي تشو في منصب الرئيس التنفيذي. وانضم تشو إلى الشركة في وقت سابق من هذا العام كمدير مالي لشركة "باست دانس"، المالكة لـ"تيك توك". وكان يعمل قبل ذلك مديراً تنفيذياً كبيراً في "شاومي"، شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية، وفقاً لملفه الشخصي على "لينكد إن".

وستنتقل فانيسا باباس، التي شغلت منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة لـ"تيك توك"، للعمل في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة.

وسيتخذ تشو من مسقط رأسه سنغافورة مقراً له، ما يشير إلى أن الشركة لم تعد تشعر أنها بحاجة إلى رئيس في الولايات المتحدة.

وكانت قد قامت الشركة العام الماضي بتعيين مسؤول تنفيذي أمريكي، المخضرم في ديزني كيفن ماير – للمنصب الأعلى في "تيك توك"، في خطوة كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة لكسب صف المشرعين الأمريكيين.

ولكن انخرطت "تيك توك" لاحقاً في معركة درامية استمرت أشهر عدة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن هددت إدارة ترامب بحظر منصة الفيديو القصيرة ما لم تبيع أعمالها الأمريكية إلى كيان أمريكي.

وسعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى حظر "تيك توك" بسبب مزاعم بأن التطبيق يشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي، في مزاعم وصفتها "تيك توك" سابقاً بأنها لا أساس لها من الصحة.

واستقال ماير بعد 3 أشهر فقط من تعيينه، مشيراً إلى التحول الهائل في "البيئة السياسية" للشركة. وقامت الشركة بعد ذلك بترقية باباس، التي كانت حتى ذلك الحين تشغل منصب المدير العام لعمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة من لوس أنجلوس.