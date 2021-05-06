تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- بعد أن أمضت أكثر من 6 سنوات في تطوير صاروخها السياحي الفضائي "نيو شيبارد"، حددت شركة "بلو أوريجين" موعداً لأول رحلة ركاب تجارية لها في 20 يوليو/ تموز المقبل، معلنة أن أحد الركاب الأوائل على متنها يمكنه الحصول على تذكرة في مزاد عبر الإنترنت.

ويمكن لأي شخص أن يقدم عرضاً على موقع الشركة، وفقاً لتغريدة نُشرت الأربعاء. وستبدأ الجولة الأولى من المزايدة في الفترة من 5 إلى 19 مايو/ أيار، حيث ستخفى المزايدات، ما يعني أنه لن يتمكن أي شخص من معرفة المبلغ الذي زايد به الأشخاص الآخرون. بعد ذلك، ستبدأ جولة مزايدات مفتوحة في 19 مايو/ أيار، ليختتم المزاد المباشر بعد ذلك في 12 يونيو/ حزيران.

سيتم التبرع بعائدات المزاد لـClub for the Future، وهي مؤسسة تركز على الشباب وتهدف إلى إلهام الأطفال لدراسة العلوم والتكنولوجيا.

ومن غير الواضح كم من المتوقع أن تجلب التذكرة، كما لم تذكر "بلو أوريجين" من سيكون على متن الرحلة الأولى أو المبلغ الذي دفعوه مقابل مقاعدهم. وسيكون المقعد المعروض في المزاد المقعد الوحيد المتوفر للبيع أمام عامة الناس في هذه الرحلة الأولى، مع ملء المقاعد الأخرى بمسافرين مختارين من قبل "بلو أوريجين".

ووفقاً لموقع الشركة على الإنترنت، هناك بعض القيود المفروضة على من يمكنه الانضمام إلى الرحلة، مثل يجب أن يبلغ المسافر من العمر 18 عاماً أو أكثر، وأن يكون في حالة بدنية جيدة بما يكفي لتسلق 7 درجات من السلالم في دقيقة ونصف، وأن يكون طوله بين 152 سنتمتراً و193 سنتمتراً، ويتراوح وزنه بين 50 كيلوغراماً و100 كيلوغرام. كما يجب أن يكون الركاب أيضاً قادرين على ربط وفك حزام المقعد في أقل من 15 ثانية، وقضاء ما يصل إلى ساعة ونصف في الكبسولة، وتحمل قوة قدرها 5.5 جي أثناء الهبوط.

وتأسست "بلو أوريجين" قبل 21 عاماً على يد ملياردير أمازون، وأغنى شخص في العالم، جيف بيزوس. وقامت "نيو شيبارد"، وهي مركبة فضائية مستقلة تماماً يمكنها حمل ما يصل إلى 6 أشخاص، بأكثر من 12 رحلة تجريبية آلية بمقصورة فارغة في مرافق "بلو أوريجين" في تكساس، وقد سارت جميعها تقريباً كما هو متوقع.