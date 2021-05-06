دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكدت وزارة الحج والعمرة تطبيق تغطية إضافية متعلقة بمخاطر فيروس كورونا ضمن وثائق تأمين المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الوزارة أن التأمين يغطي 650 ألف ريال سعودي كحد أقصى لتغطية العلاج في حال إصابة المعتمر، ويغطي حتى 450 ريالاً سعودياً للتكلفة اليومية لإقامة المعتمر في الحجر الصحي لمدة لا تتجاوز 14 يوماً. كما يغطي حتى 6500 ريال سعودي لتكاليف نقل الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة الوفاة.

والأحد الماضي، أعلن البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني عن تحديث صيغ وثائق تأمين القادمين بغرض السياحة، والزيارة والعمرة من خارج السعودية من غير السعوديين، من خلال إضافة تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

ويعد الهدف من هذه الإضافة هو توفير الرعاية الصحية للحالات التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا للقادمين من الخارج لضمان سلامة الجميع، والتأكد من سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بشكل ميسر وسريع.

وتوفر التغطية التأمينية تكاليف علاج الحالات المصابة، وتكاليف إجراءات الحجر الصحي للمصابين، والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.