نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – يبدو أن توقعات المستثمرين لحلقة "ساتورداى نايت لايف" التي قدّمها إيلون موسك كانت صحيحة.. فقد تحدث فعلاً ملياردير التكنولوجيا عن عملة "دوجكوين" خلال "مونولوج" الافتتاح في البرنامج.. أو بالأحرى.. تحدثت والدته عنها.

وظهرت والدة موسك، مي موسك، في نهاية افتتاحية ابنها، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، للبرنامج، لتسأله عما اشترى لها بمناسبة عيد الأم الذي يصادف في أمريكا وبعض دول العالم بذات الفترة التي عرضت بها الحلقة.

وقالت مي موسك: "أنا متحمسة لهدية عيد الأم. آمل فقط ألا تكون دوجكوين!" ليرد عليها ابنها: "إنها كذلك. حتماً هي كذلك".

ولكن، بعد زيادة قيمة العملة المشفرة في الفترة التي سبقت ظهور موسك في حلقة "ساترداي نايت لايف"، باع المستثمرون "دوجكوين" بشكل حاد بعد تحدث موسك عنها في العرض. وانخفضت قيمة "دوجكوين" بنسبة 24٪، حيث كان يتم تداولها عند 54 سنتاً ليلة السبت، يعد أن بدأت العملة المشفرة يوم السبت تداولاتها عند حوالي 70 سنتاً، لتباع بحوالي 66 سنتاً قبل بدء بث الحلقة على الهواء في الساعة 11:30 مساء بالتوقيت الشرقي.

وتعرف العملات المشفرة بتقلباتها الكثيرة، حيث أن عملة "دوجكوين" شهدت تقلبات هائلة هذا العام، إذ ارتفعت بأكثر من 12000٪ منذ يناير/ كانون الثاني، وارتفعت قيمتها بـ800٪ هذا الشهر وحده.

وكان موسك الداعم الأكبر والأبرز لعملة "دوجكوين"، إذ غالباً ما يغرد عن العملة المشفرة. ويمكن أن تؤدي واحدة من تغريداته الغريبة التي ينشرها لمتابعيه البالغ عددهم 50 مليون على "تويتر" إلى زيادة كبيرة بالعملة. وهذا ما حدث في أبريل/ نيسان، عندما نشر موسك تغريدة كتب فيها: "دوج تنبح على القمر"، ونشر صورة للوحة للفنان الإسباني جوان ميرو بعنوان "كلب ينبح على القمر".

وأطلقت "دوجكوين" في 6 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2013 على سبيل المزاح، في إشارة إلى ميم "دوج" التي كانت منتشرة عبر الإنترنت آنذاك، والتي تظهر كلباً من فصيلة "شيبا إينو". ومنذ ذلك الحين أصبح الكلب شعار عملة "دوجكوين".

ولكن العملة لم تعد مزحة اليوم، إذ تعد خامس أكبر عملة مشفرة في العالم، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 70 مليار دولار، وفقاً لمنصة "كوين بيز".

ومن غير الواضح ما الذي تسبب بعمليات بيع "دوجكوين"، ولكن، ربما أراد المستثمرون أن يقول موسك شيئاً أكثر دعماً للعملة المشفرة. ولكن على الأرجح أنها كانت استراتيجية "اشتر على الإشاعة وبيع على الخبر"، في محاولة لتحقيق توقعات المستثمرين من خلال البيع بسعر مرتفع.