"وظيفة الأحلام".. هذه الشركة ستدفع لك مقابل أخذ قيلولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تخيل لو أنك تتقاضى أجراً مقابل النوم كوظيفة.. تبدو وكأنها وظيفة الأحلام أليس كذلك؟

ولكنها ليست من الخيال، إذ هذا ما تقدمه شركة "إيتش نايت"، التي تركز على صحة النوم، حيث ستدفع 1500 دولار مقابل أخذ قيلولة كل يوم لمدة 30 يوماً.

وقالت الشركة، التي تقيّم المراتب وتوفر نصائح وإرشادات حول نوم أفضل، إنها تود توظيف فريق من "مراجعي القيلولة" لاختبار "بعض النظريات وراء إيجابيات وسلبيات القيلولة".

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني: "نعلم أن فترات القيلولة المختلفة بشكل عام لها فوائد مختلفة، لكننا حريصون على اختبارها، ونحن بحاجة إلى مساعدتكم".

ويتعين على "مراجعي القيلولة" مراجعة وقت نومهم، لذلك رغم أنه يمكن للمتقدمين العيش في أي مكان في العالم، يجب أن يكون لديهم "مهارات قوية في اللغة الإنجليزية" لمراجعة قيلولتهم واتباع التعليمات، وفقاً للمنشور.

كما أوضح المنشور أنه "على مدار 30 يوماً، سيُطلب من مراجعي القيلولة المتخصصين لدينا المشاركة في مجموعة متنوعة من التجارب لاختبار النظريات، مثل أفضل مدة قيلولة للشعور بالانتعاش، وتأثيرات القيلولة على المستويات الإجمالية للإرهاق، وتأثيرات القيلولة على الذاكرة والتحفيز والإنتاجية".

ويجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 عاماً.