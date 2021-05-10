دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة انخفض بمقدار 3.3٪ في الربع الأول من العام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، متأثراً بانخفاض الأنشطة النفطية في البلاد.

في المقابل، أشارت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء إلى نمو الاقتصاد غير النفطي لأول مرة منذ اندلاع جائحة كورونا، بـ3.3٪ في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فضلاً عن تحقيق أنشطة الخدمات الحكومية نمواً إيجابياً قدره 0.3٪.

وعزت الهيئة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى الانخفاض الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 12٪، وذلك بسبب "تخفيض مستويات إنتاج الزيت الخام المتفق عليها بين مجموعة أوبك+ منذ شهر مايو/ أيار 2020".

وكان قد توقع خبراء صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1٪ خلال هذا العام، وبنسبة 4.8٪ في العام 2022.

كما توقع الصندوق نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.9٪ في العام 2021 وبنسبة 3.6٪ في العام 2022، مقارنة بانكماش بلغ 2.3٪ في العام 2020.