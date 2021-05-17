أكثر من 50 مليون دولار حجم الأضرار الاقتصادية في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت حماس وسلطات قطاع غزة إن القطاع تكبد خسائر اقتصادية تقدر بملايين الدولارات منذ يوم الاثنين الماضي، نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على المباني ومحطات الصرف الصحي وشبكة الكهرباء.

وقال رئيس المكتب الحكومي الإعلامي في قطاع غزة، سلامة معروف، خلال مؤتمر صحفي، إن الأضرار التي لحقت بالمنازل في غزة تكلف 48 مليون دولار بعد التدمير الكامل لما لا يقل عن ألف وحدة سكنية وإلحاق الضرر بـ6 آلاف وحدة أخرى.

وحذرت بلدية غزة من تلوث بيئي في حال بدأت مياه الصرف الصحي من محطة الصرف الصحي في المناطق الغربية تتسرب إلى البحر. وقالت البلدية إن الأضرار التي لحقت بإحدى محطات الصرف الصحي تبلغ نحو مليون دولار.

كما تضررت شبكة الكهرباء أيضاً إثر الهجمات، ما تسبب في سلسلة من الانقطاعات الكهربائية، بحسب شركة توزيع الكهرباء في غزة.

وتضررت عدة خطوط تحمل الكهرباء، أحدها من إسرائيل والأخرى من البحر ولم يتم إصلاحها بعد. كما لم يعلن عن تكلفة الأضرار حتى الان.

وأضافت الشركة أن الخط الرئيسي الذي ينقل الكهرباء من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة إلى الأجزاء الرئيسية من المدينة تضرر في أعقاب الضربات الجوية.