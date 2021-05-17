شركة AT&T تعلن عن صفقة لدمج "وارنرميديا" و"ديسكفري"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت شركة AT&T و"ديسكوفيري"، الاثنين، عن صفقة سيتم بموجبها فصل شركة "وارنر ميديا" من AT&T ودمجها مع شركة "ديسكفري" في شركة إعلامية مستقلة جديدة، يمتلك مساهو AT&T نسبة 71% منها مقابل 29% لمساهمي ديسكفري.

وستجمع الصفقة، التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية، بين "كنزين دفينين" من المحتوى، بما في ذلك "HBO Max" و خدمة بث "ديسكفري بلاس". وستكون CNN ضمن الصفقة أيضاً. ومن المتوقع أن تدخل الصفقة حيز التنفيذ في منتصف عام 2022.

وسيدير الرئيس التنفيذي لشركة "ديسكفري"، دافيد زاسلاف" الأعمال المشتركة، وفقاً وفقاً لبيان صحفي، وسيشغل "المسؤولون التنفيذيون من الشركتين مناصب قيادية رئيسية".

ومن جهة، تعد الصفقة طريقة منطقية للتنافس مع "نتفليكس" و"ديزني"، أكبر لاعبين في خدمات بث البرامج. ولكن من جهة أخرى، تعد أيضاً طريقة معقدة لشركة AT&T للتراجع عن عرضها من عام 2016 لشراء شركة "تايم وارنر" الذي تم في 2018.

وسيحصل مساهمو AT&T على غالبية الأسهم في الشركة المدمجة، عند 71٪، في حين سيحصل مساهمو "ديسكوفيري" على 29٪.

وستساعد الصفقة شركة AT&T على إعطاء الأولوية لأعمالها اللاسلكية وسداد عبء الدين الضخم عليها. وأشار البيان إلى أن AT&T "ستتلقى 43 مليار دولار، قابلة للتعديل، عبر مزيج من النقد وسندات الدين".

وارتفعت أسهم AT&T بأكثر من 3٪ مع افتتاح السوق، بينما ارتفعت أسهم "ديسكفري" بنسبة 16٪.