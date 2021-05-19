دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف استطلاع أجرته "إنترنيشنز"، وهي شبكة ألمانية لتجمعات المغتربين حول العالم، أن تايوان تعد أفضل وجهة للوافدين في عام 2021، حيث صنفت الأولى على القائمة بناء على رأي الوافدين فيها.

ويتضمن الاستطلاع 59 دولة، حيث يعتمد تصنيفها على عدد من العوامل هي: جودة الحياة التي تُقدم للوافدين، وسهولة الاستقرار فيها، والتمويل وتكلفة المعيشة، والوظيفة، فضلاً عن جواب الوافدين على سؤال: "ما مدى رضاكم عن الحياة في الخارج بشكل عام؟".

وجاءت المكسيك في المرتبة الثانية على القائمة من بين 59 وجهة حول العالم، كما صنّفت أيضاً أفضل دولة للوافدين على مؤشر سهولة الاستقرار، لتتبعها كوستاريكا في المركر الثالث على القائمة العالمية، حيث تصنف من بين أفضل 5 دول على مؤشر سهولة الاستقرار.

أمّا بالنسبة للدول العربية، فقد جاءت البحرين في المركز الأول عربياً والـ12 عالمياً، حيث صنفت في المركز الخامس عالمياً على مؤشر سهولة الاستقرار.

وجاءت قطر في المركز الثاني عربياً والـ17 عالمياً حيث صنفت في المركز الـ29 عالمياً على مؤشر سهولة الاستقرار.

وبحسب نتائج الاستطلاع، حلت الكويت في المركز الأخير عالمياً على القائمة هذا العام للمرة السابعة خلال 8 سنوات.

واحتلت الكويت المرتبة الأخيرة في مؤشر جودة الحياة، مع نتائج سيئة بشكل خاص في الفئات الفرعية لخيارات الترفيه والسعادة الشخصية والسفر والمواصلات.

كما صنف الاستطلاع الكويت أيضاً الوجهة الأسوأ للمغتربين في جميع أنحاء العالم على مؤشر سهولة الاستقرار، إذ قال 46٪ من الوافدين إنهم لا يشعرون وكأنهم في وطنهم فيما يتعلق بالثقافة المحلية، في حين قال 45٪ من الوافدين إنهم يجدون صعوبة في الاستقرار في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه 51٪ صعوبة في العثور على أصدقاء جدد، بينما يجد 62٪ من الوافدين صعوبة في تكوين صداقات مع السكان المحليين على وجه الخصوص.

تعرّفوا أكثر في الإنفوغرافيك أعلاه إلى أفضل الوجهات للوافدين في العام 2021: