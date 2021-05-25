دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الثلاثاء، عن ترسية عقد بقيمة 744 مليون دولار، لتطوير الحقول الواقعة في منطقة امتياز "بالبازم" البحري، بينما تواصل جهودها لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

وذكر بيان على وكالة الأنباء الإماراتية أن شركة "الياسات للعمليات البترولية المحدودة" التابعة لأدنوك والمشروع المشترك مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية "سي إن بي سي" قامتا بترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد على شركة "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية".

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك"، ياسر سعيد المزروعي إنه تم اختيار "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بعد عملية مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية وبما يضمن أنها ستستخدم أحدث التقنيات والخبرات لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، وإعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمة هذا العقد إلى اقتصاد دولة الإمارات لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي".

وتتكون منطقة "بالبازم"، التي تقع على بعد حوالي 120 كيلومتراً من أبوظبي، من 3 حقول يطلق عليها اسم الحقول البحرية الهامشية، وهي "بالبازم" و"أم الصلصال" و"أم الضلوع".

ومن المتوقع أن يبدأ أول إنتاج للنفط في عام 2023، حيث سيغطي العقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد والتشغيل للمرافق البحرية المطلوبة، بسعة إنتاجية كاملة تبلغ 45 ألف برميل يومياً من الخام الخفيف و27 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز المصاحب من منطقة "بالبازم".