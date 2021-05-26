دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة قدمت تسهيلات بتخفيض التعويض المطلوب من السفينة البنمية "ايفر غيفين" التي جنحت في قناة السويس إلى 550 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة على موقعها الرسمي وجاء فيه: "وفقاً للتسهيلات التي قدمتها الهيئة، تصل قيمة التعويضات التي تم طرحها خلال عرض الهيئة للتفاوض حوالي 550 مليون دولار على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة ، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم اصدارها في بنك من فئة الـ A class في مصر، وهو العرض الذي لم يلق قبولا حتى الآن من الشركة المالكة".

وأشار الفريق ربيع وفقا للتقرير إلى "مشروعية مطالبة الهيئة بمكافأة الإنقاذ بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأي عمل من أعمال الإنقاذ، وتتحدد المكافاة وفقاً لقيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة والتي تشتمل أيضا على تكاليف أعمال الإنقاذ من (تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرهم)".

وأعرب الفريق ربيع عن "ثقته في أحكام القضاء المصري"، مؤكداً على أن "الهيئة لجأت إلى إجراءات التقاضي لعدم الوصول لاتفاق مشترك مع الشركة المالكة للسفينة حتى الآن حول قيمة التعويضات وليس على مبدأ أحقية الهيئة للتعويض"، لافتاً في هذا الصدد، إلى أن "الهيئة بذلت أقصى الجهد لإنجاح المفاوضات وتعاملت بمرونة تامة مع كافة المتطلبات الخاصة بالتفاوض، وبما تقره الأعراف الدولية في هذا الشأن".