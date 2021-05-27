آندي جاسي رئيساً تنفيذياً لأمازون بعد بيزوس.. إليكم ما قاله عن فكرة توليه المنصب في 2019

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN Business) -- أعلن جيف بيزوس، مؤسس أمازون، أنه سيتنحى رسميًا عن منصبه كرئيس تنفيذي في 5 يوليو/ تموز، حسبما أعلن خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في الشركة، الأربعاء.

سيسلم بيزوس زمام الأمور إلى آندي جاسي، الذي يدير حاليًا شركة خدمات أمازون للحوسبة السحابية (AWS)، بعد ما يقرب من ثلاثة عقود يقود عملاق الإنترنت الذي جعله أحد أغنى الناس في العالم.

وأعلنت الشركة لأول مرة عن تغيير القيادة كجزء من تقرير أرباحها لشهر فبراير/ شباط، قائلة إن جاسي سيتولى المسؤولية خلال الربع الثالث من السنة المالية. لم تشارك أمازون مسبقًا التاريخ الدقيق لعملية الانتقال.

وقال بيزوس إن التوقيت "عاطفي" - 5 يوليو/ تموز هو تاريخ تأسيس أمازون عام 1994.

وأضاف بيزوس، الأربعاء: "أنا متحمس للغاية للانتقال... حيث سأركز طاقاتي واهتمامي على المنتجات الجديدة والمبادرات المبكرة".

في فبراير/شباط، قال إنه يتطلع إلى الحصول على مزيد من الوقت للعمل في مشاريعه خارج الشركة، مثل Bezos Earth Fund و Blue Origin.

وتوقع بيزوس أن يكون جاسي - الذي عمل في الشركة لمدة 24 عامًا وترقى في صفوفها لإدارة أكثر أقسامها ربحية - "قائدًا بارزًا".

وتابع بيزوس: "إنه يتمتع بأعلى المعايير وأنا أضمن أن آندي لن يدع الكون يجعلنا نموذجيًا. لديه الطاقة اللازمة للبقاء على قيد الحياة فينا ما جعلنا مميزين".

وقالت الشركة في مارس/ آذار إنه عندما يترك جاسي المنصب الأعلى في "AWS" لإدارة أمازون، فسيحل محله الرئيس التنفيذي آدم سليبسكي.

سيتولى جاسي أعمالًا معقدة ومدققة بشكل متزايد، كما يتضح من الأخبار التي صدرت في وقت مبكر من يوم الأربعاء بأن أمازون تشتري مجموعة MGM الإعلامية مقابل 8.45 مليار دولار.

وأدرج بيزوس أيضًا بعض الرهانات الأحدث من أمازون التي سيتعين على جاسي إدارتها، بما في ذلك عروض الرعاية الصحية عن بعد، وأمازون كير، وجهود الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (مشروع كيبور).

وقال بيزوس: "لا يوجد ضمان لعمل أي من هذه الأفكار. كل هذه استثمارات ضخمة وكلها مخاطر... يدور تاريخنا الكامل كشركة حول المخاطرة، التي فشل الكثير منها وسيفشل الكثير منها، لكننا سنواصل تحمل مخاطر كبيرة".