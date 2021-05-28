بطاقة "الحج الذكية".. إليكم أهم خصائصها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بطاقة "الحج الذكية" التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة بهدف ربط العمليات والخدمات في قطاع الحج والعمرة، حازت على جائزة مكة للتميز في دورتها الـ 12. وتعمل البطاقة عن طريق تقنية اتصال المجال القريب (NFC)التي تسمح لقراءة البطاقة عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المشاعر المقدسة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية من المقرر تفعيل البطاقة في موسم حج هذا العام 2021 بعد أن استخدمت بشكل تجريبي في موسم حج عام 2019. وتضم البطاقة العديد من الخصائص والميزات كإرشاد الحجاج لسكنهم في المشاعر والتحكم بالدخول إلى المرافق المختلفة والحد من الحج غير النظامي.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على قائمة الميزات التي تتحلى بها بطاقة الحج الذكية.