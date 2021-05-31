موانئ أبوظبي تدرج سندات بقيمة مليار دولار في سوق الأوراق المالية

دبي، الإمارات العربية (CNN) – أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية" إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن شركة "موانئ أبوظبي" بقيمة مليار دولار من فئة واحدة اعتباراً من يوم الخميس المقبل، 3 يونيو/ حزيران.

وجاء الإعلان عن إدراج السندات في بيان نشره السوق على موقعه الإلكتروني تضمن أحكام التسعير الخاصة بالسندات، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية يوم الأحد.

وكانت قد أعلنت موانئ أبوظبي الحاصلة على تصنيف ائتماني (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش" نهاية الشهر الماضي عن إصدار سندات بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات، سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، محمد جمعة الشامسي آنذاك إن موانئ أبوظبي تمكنت خلال عام 2020 من تحقيق عائدات بلغت 933 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نمواً بنسبة 24% مقارنة بالعام الذي سبقه خلال واحدة من أصعب الفترات بالنسبة للاقتصاد العالمي في التاريخ الحديث.