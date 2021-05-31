"رغم كورونا".. ارتفاع الصادرات والواردات المصرية في الربع الأول من 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع أن الصادرات غير النفطية في البلاد نمت بنسبة 11٪ على أساس سنوي في الأشهر الـ4 الأولى من عام 2021 حيث بلغت 9.8 مليار دولار، مقارنة بـ8.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2020.

وتشير أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى زيادة الواردات بنسبة 5٪، مسجلة 23.13 مليار دولار، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار العام الماضي.

وقالت جامع في تعليقها على التقرير: "بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة، حققت مصر ارتفاعاً بارزاً في الصادرات وحافظت على أسواقها في الخارج في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا".

وبحسب التقرير فقد كانت قطاعات الصناعات الطبية والحرف اليدوية والصناعات الهندسية، والصناعات الجلدية، والملابس الجاهزة إحدى الأسباب الرئيسية وراء نمو الصادرات، حيث ارتفعت في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/ نيسان، بنسبة 60٪ و53٪ و48٪ و40٪ و35٪ على التوالي.

كما أشار التقرير إلى أن 30.1٪ من إجمالي الصادرات المصرية توجهت إلى دول مثل أمريكا وتركيا والسعودية وإيطاليا ومالطا.

في حين كانت الصين من بين أكبر الدول المصدرة إلى مصر، بالإضافة إلى أمريكا وألمانيا وروسيا وإيطاليا.

إليكم نظرة على أكثر الدول تصديراً واستيراداً إلى ومن مصر خلال الأشهر الـ4 الأولى في الإنفوغرافيك أعلاه: