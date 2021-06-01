متى يكشف كارلوس غصن لغز هروبه من اليابان؟

دبي، الإمارات العربية التحدة (CNN) -- قال كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركتي نيسان ورينو، إنه سعيد بمجيئ المحققين الفرنسيين، إلى لبنان وبأنهم سيستمعون إليه أخيراً، لكنه أضاف أن هذا التحقيق يأتي بعد حملة شنتها شركة نيسان عليه في الصحف، ورضخت رينو لتهديداتهم، على حد تعبيره.

ووصف غصن، في لقاء ضمن برنامج "شربل يستقبل"، هذا الأمر بأنه فرصة مناسبة ليدافع عن نفسه ويفسر ماحدث، قائلاً إن من يريد أن يعرف وجهة نظره يمكن أن يقرأها في كتابين "ساعة الحقيقة" و"معاً إلى الأبد".

وأكد رجل الأعمال اللبناني، الذي يحمل الجنسية البرازيلية والفرنسية، أنه لم يتواصل مع رجال الأعمال السعوديين أو العمانيين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، مضيفاً أنه لا يمكن أن يكشف عن أسماء من ساعدوه في الهروب من اليابان حتى يزول الخطر عنهم.

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