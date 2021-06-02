دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر موقع OAG المختص في المعلومات والتحليلات المتعلقة بالطيران وتكنولوجيا السفر نتائجه لشهر مايو/ آيار 2021 للمسارات الجوية الأكثر ازدحاماً حول العالم.

وتحدد الطرق الجوية الأكثر ازدحاماً بناء على عدد مقاعد شركات الطيران المحجوزة خلال الشهر. وتعكس البيانات الظاهرة الرحلات الجوية من كلا الاتجاهين على كل مسار.

وعلى الصعيد العالمي صنف مسار موسكو وشبه جزر القرم كأكبر مسار جوي دولي ضمن القائمة خلال شهر مايو/ آذار 2021. وينص التقرير على أنه رغم تصنيف هذا المسار في بعض الأحيان على أنه مسار جوي محلي، كون أن سيمفروبول الواقعة في شبه جزر القرم تتبع للاتحاد الروسي، إلّا أنها لا تزال تُعامل كجزء من أوكرانيا، وبالتالي تظهر ضمن القائمة الدولية.

أما على الصعيد العربي، فقد جاء المسار الجوي بين دبي في الإمارات والرياض في السعودية، في المرتبة الأولى للمسارات الجوية الأكثر ازدحاماً بين الدول العربية لشهر مايو/ آيار 2021، حيث بلغ عدد مقاعد الطيران المحجوزة 115,217 مقعداً.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على المسارات الأكثر ازدحاماً بين الدول العربية خلال شهر مايو/ أيار 2021.