دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت السلطة التنفيذية لسلطة مدينة دبي الملاحية، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تعميمًا يقضي بتخفيف القيود المفروضة على الرسو وممارسة الأنشطة الترفيهية البحرية، معلنة أن مياه دبي مفتوحة لرسو وسائل النزهة البحرية والسياحية وممارسة الأنشطة البحرية الترفيهية على امتداد سواحلها.

وأكد المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، في بيان، الأربعاء، على ضرورة الالتزام بالإرشادات والقرارات الكفيلة بتعزيز جوانب الأمن والسلامة العامة لدى ممارسة الأنشطة البحرية، مشدداً على ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتدابير الوقائية، والضوابط المرورية البحرية، والتحلي بالمسؤولية الكاملة لدى قيادة الوسيلة البحرية.

وقال الشيخ سعيد إنه يمكن لوسائل النزهة البحرية والسياحية الاستمتاع بالرسو أو القيام بالأنشطة البحرية الترفيهية على طول سواحل إمارة دبي، مع ضرورة اتباع التوصيات الواردة في التعميم والمتمثلة في الابتعاد عن المناطق المحظورة والمناطق المملوكة بشكل خاص، وعدم إعاقة ممرات الدخول إلى الموانئ والمراسي أو المنشآت البحرية، إضافة إلى التأكيد على عدم إعاقة حركة مرور الوسائل البحرية الأخرى.

وأضاف أن سلطة مدينة دبي الملاحية تحرص باستمرار على وضع الأطر القانونية والتشريعية الكفيلة بتنظيم الحركة البحرية في دبي بالصورة المُثلى، وتعمل باستمرار على تطوير آليات عملها وتقديم أفضل الخدمات لتعزيز النشاط البحري لخلق قطاع بحري متجدد وآمن وقادر على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.

ونص تعميم سلطة مدينة دبي الملاحية على أهمية تجنب القيام بأنشطة الرسو في القناة المائية أو بالقرب منها، وعدم إزعاج المستخدمين الآخرين في المنطقة بسبب الأمواج المرتدة أو الضوضاء، مشيرًا إلى أن مدة الرسو المسموح بها هي 24 ساعة فقط كحد أقصى، ويجب عدم ترك الوسيلة البحرية في النهار أو الليل بدون طاقم كافٍ عليها لتشغيلها عند الحاجة.

وأوصت سلطة مدينة دبي الملاحية بضرورة مراعاة الظروف الجوية السائدة ومتابعة حالة الطقس والرياح والبحر والتيارات البحرية وحركة المرور وكثافتها في المناطق المراد الرسو أو الإبحار فيها، واختيار الأوقات المناسبة لممارسة الأنشطة البحرية.