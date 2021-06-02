السعودية: تعطل نظام التداول في سوق الأسهم "تداول" قبل قليل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت السوق السعودية "تداول" تعليق التداول في السوق بشكل مؤقت يوم الأربعاء بسبب خلل فني.

ونشرت السوق السعودية بياناً قالت فيه إن التداول تعطل "بسبب وجود خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة"، مؤكدة أنها تعمل على معالجة الخلل في أسرع وقت ممكن.

وأعلنت "تداول" بعد مدة قصيرة عودة نشاط الشوق مؤكدة في بيان إنه "تمت معالجة الخلل وإعادة نشاط السوق بشكل طبيعي ومنتظم".

وبحسب البيان فإنها تمكنت من إعادة نشاط السوق بعد حوالي 15 دقيقة من الإعلان عن العطل.

وقالت "تداول" في بيانها إنها "تعتذر وتؤكد على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه".

وتظهر آخر بيانات السوق السعودية أن المؤشر الرئيسي مرتفع بنسبة 0.62%، عند 10,663.09 نقطة، وسط تداولات تخطت قيمتها 3.383 مليار ريال، بعد التداول على 115.88 مليون سهم من الشركات التي جرى التداول عليها اليوم، الأربعاء.