بعد حفل ودعوة مشاهير ولاعبين.. السعودية تغلق مقهى في الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، الخميس، عن اتخاذها إجراءين وإغلاق مقهى "كوفي شوب" وذلك بعد إقامة حفل ودعوة مشاهير ولاعبين، مخالفة بذلك الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

"التجارة" بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض تغلق "كوفي شوب" وتغرّمه 60 ألف ريال بسبب اقامة حفل افتتاح ودعوة لاعبين ومشاهير ومخالفة الاجراءات الاحترازية.

جاء ذلك في تغريدة لوزارة التجارة السعودية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: "التجارة بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض تغلق ’كوفي شوب‘ وتغرّمه 60 ألف ريال بسبب اقامة حفل افتتاح ودعوة لاعبين ومشاهير ومخالفة الاجراءات الاحترازية".

ويأتي هذا الإعلان بعد نحو يومين على إعلان وزارة التجارة السعودي، الاثنين، عن استدعاء الشركة المسؤولة عن تجمّع "مشاهير سناب شات" المخالف للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وتغرّمها 300 ألف ريال وذلك بعد الضجة التي أثارتها مقاطع فيديو متداولة للحفل الذي ظهرت فيه راقصات.

وقالت التجارة السعودية في بيان حينها: "فرضت الوزارة وفق اختصاصها غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على الشركة التي استعانت بعدد من المشاهير المعلنين بهدف الترويج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم إيقاع العقوبة بناء على لائحة الحد من التجمعات وجدول تصنيف عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.."