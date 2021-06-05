دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية، أحمد جلال إسماعيل، حالة من التفاعل، بعد نشره مقطع فيديو لجهاز وُضع في مدينة نيوم السعودية، قال إنه يمكنه استخراج الماء من الهواء.

وقال إسماعيل، عبر حسابه في تويتر، إن برج مجموعة الفطيم المرتقب في مدينة نيوم الاقتصادية (شمال غرب السعودية)، سيحتوي على هذه التقنيات.

Water from thin air - at @NEOM #KSA and coming soon to a @MajidAlFuttaim Tower near you. https://t.co/r4LuC1jqeL

وتساعد هذه التقنيات في استخراج المياه من الهواء الجاف تقريبًا باستخدام حرارة أشعة الشمس، على نحو يمكن أن يساعد في توفير مصدر دائم للمياه في المناطق النائية ذات الوصول المحدود إلى الكهرباء. وهي مناسبة للمناطق الصحراوية.

وتضم بعض الأجهزة مادة ماصة تجمع بخار الماء من الهواء ليلاً. وفي وقت النهار تعمل الحرارة الناتجة عن الشمس المتجمعة في لوحة الامتصاص على إطلاق الماء من المادة بحيث تكون مناسبة للاستخدام.

ونيوم مطلة على ساحل البحر الأحمر، أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، إذ ستمتد بنيته وأراضيه إلى داخل الحدود المصرية والأردنية، بحسب ما ذكره موقع المشروع.

كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 عن إطلاق مشروع "نيوم"، شمال غرب السعودية، الذي يُعتبر من بين أكبر المشاريع في السعودية والمنطقة العربية، إذ يمتد عبر ثلاثة بلدان على مساحة تصل إلى 26,500 كيلومتر مربع.

ويُعتبر المشروع الضخم الذي بلغت قيمته 500 مليار دولار، جزءاً من رؤية السعودية 2030، التي تطمح إلى تطوير المملكة في مجالات عدة، على رأسها السياحة.