لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قرر وزراء المالية من مجموعة الدول السبع دعم خطة الإدارة الأمريكية الطموحة لإصلاح النظام الضريبي العالمي، ودعم فرض ضريبة لا تقل عن 15٪ على أرباح الشركات.

وقال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، في مقطع فيديو نُشر على موقع تويتر السبت: "توصل وزراء مالية مجموعة السبع... بعد سنوات من المناقشات، إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي لجعله مناسبًا للعصر الرقمي العالمي، والأهم من ذلك، التأكد من أنه عادل حتى تدفع الشركات المناسبة".

وتم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في لندن، بحضور وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، حيث سعت إلى دعم جهود الإدارة لإعادة كتابة قواعد الضرائب الدولية وثني الشركات الأمريكية عن حجز أرباح في الخارج.

في الشهر الماضي، اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية حدًا أدنى للضرائب العالمية لا يقل عن 15٪، بهدف معالجة نظام دولي غير عملي مليء بالثغرات. يمكن أن يساعد تحديد معدل أدنى في تثبيط الشركات عن تحويل أرباحها إلى بلدان تدفع فيها ضرائب أقل.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان في 20 مايو/ أيار الماضي: "مع تحديد الحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية وظيفيًا عند الصفر اليوم، كان هناك سباق نحو الأسفل بشأن ضرائب الشركات، مما يقوض قدرة الولايات المتحدة والدول الأخرى على زيادة الإيرادات اللازمة للقيام باستثمارات مهمة".

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع، التي تشكلت في 1976: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، كندا، إيطاليا، اليابان.