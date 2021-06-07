دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة النفط "أرامكو السعودية" عن إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي لأول مرة في تاريخها.

وقالت أرامكو السعودية في بيان إن عملية الطرح ستبدأ اعتباراً من يوم الاثنين، 7 يونيو/حزيران، وإن الصكوك المصدرة "تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية" بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة ودون حق الرجوع على الأصول.

وحددت أرامكو الحد الأدنى للاكتتاب عند 200 ألف دولار، بينما أشارت إلى أن سعر الطرح والقيمة الاسمية، والعائد على الطرح ومدة الاستحقاق ستحدد بحسب ظروف السوق.

وقالت أرامكو في إعلانها الذي نشرته السوق السعودية "تداول" إنها عينت 13 جهة مسؤولة عن إدارة إصدار الصكوك هي: "الانماء للاستثمار" و"الراجحي المالية" و"بي إن بي باريبا" و"سيتي" و"بنك أبو ظبي الأول" و"غولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" و"جي بي مورغان" و"مورغان ستانلي" و"الأهلي المالية" و"رياض المالية" و"إس أم بي سي نيككو" و"ستاندرد تشارترد".

وسيقتصر الطرح على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول، ومن المقرر أن ينتهي في 17 يونيو/حزيران 2021.