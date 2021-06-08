خلل تقني يعطل العديد من مواقع الإنترنت والتطبيقات حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعطلت العديد من مواقع الإنترنت والتطبيقات في جميع أنحاء العالم، الثلاثاء، بعد أن أبلغت "فاستلي"، وهي شبكة رئيسية لتوصيل المحتوى، عن عطل واسع النطاق.

وتدعم "فاستلي" المواقع والتطبيقات الإخبارية مثل CNN و"ذا غارديان" و"نيويورك تايمز" وغيرها الكثير. كما توفر أيضًا خدمات توصيل المحتوى لـ"تويتش" و"بينتريست" و"HBO ماكس" و"هولو" و"ريديت" و"سبوتيفاي" وغيرها من الخدمات.

كما تأثرت أيضاً منصات ومواقع إنترنت رئيسية أخرى بما في ذلك "أمازون" و"تارغت" وموقع حكومة المملكة المتحدة "UK.Gov".

ويبدو أن المشكلة مرتبطة بانقطاع الخدمة في "فاستلي"، وهي مزود خدمة سحابية. وقالت الشركة على موقعها الخاص بحالة الخدمة، الذي لم يواجه أي مشاكل، إنها حددت المشكلة وأصلحتها – ولكن العديد من المواقع لا تزال غير متاحة لبعض المستخدمين في الساعة 7 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (11 صباحا بتوقيت غرينيتش).

وتساعد "فاستلي" في تحسين أوقات التحميل لمواقع الإنترنت ويوفر خدمات أخرى لمواقع وتطبيقات ومنصات الإنترنت، بما في ذلك شبكة خوادم عالمية كبيرة.