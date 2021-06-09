ما هي أكثر القطاعات توظيفًا للخريجين الجُدُد في الإمارات؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المهم للخريجين الجُدُد فهم سوق العمل قبل البدء برحلة البحث عن وظيفة لكي تكون مهمتهم أسهل، حيث يتعين عليهم مواكبة أحدث اتجاهات سوق العمل وأكثر المهارات طلبًا من قبل الشركات، ومن ثم السعي لصقل هذه المهارات كي يتمكّنوا من التميّز عن غيرهم والحصول على وظيفة.

ويسلط استبيان أجري مؤخرًا بعنوان "الخريجون الجدد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الضوء على بعض أهم الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند البحث عن وظيفة، وذلك لتسهيل المهمة على الخريجين الجدد الذين يسعون للعمل في سوق الشرق الأوسط.

قال حوالي 88٪ من المشاركين في الاستبيان في الإمارات العربية المتحدة إنهم راضون عن جودة التعليم العالي الذي تلقوه، مع إشارة 46٪ إلى أنهم راضون جدًا عنه.

كما صرّح 75٪ بإنهم أخذوا في الاعتبار توفر الوظائف في مجال تخصصهم قبل التسجيل فيه، بينما أشار 82٪ إلى أن التعليم الذي تلقوه قام بإعدادهم للحصول على وظيفة في القطاع الذي يطمحون للعمل فيه.

الفرص الوظيفية للخريجين الجُدُد في الإمارات

شملت التخصصات الأكثر شيوعاً بين الخريجين الجدد في دولة الإمارات الهندسة (24٪)، والمحاسبة/ المالية (19٪)، والأعمال/ التجارة/ الاقتصاد (13٪)، وتكنولوجيا المعلومات/ علم الحاسوب (13٪).

وقال حوالي 4 من 10 خريجين إن جامعتهم ساعدتهم في إيجاد وظائف أو التقدم إليها بعدة طرق أبرزها: الإعلانات عن الوظائف (39٪)، والمساعدة في كتابة السيرة الذاتية والرسالة التعريفية (37٪) وتنظيم معارض توظيف (34٪).

وفيما يتعلق بالأدوات الأكثر شيوعًا بين الخريجين الجدد للعثور على وظيفتهم الأولى، ذكر المجيبون في الإمارات مواقع التوظيف الرائدة عبر الإنترنت (51٪)، ومواقع التواصل الاجتماعي (47٪)، وتقديم الطلبات مباشرة إلى الشركات المستهدفة (42٪).

ويتوقع حوالي 8 من 10 خريجين أن يحصلوا على راتب أساسي في وظيفتهم الأولى (79٪)، بينما يتوقع 50٪ منهم الحصول على بدل سكن. ويعمل أكثر من 3 من 5 موظفين حاليين في مجال دراستهم، مع إشارة 43٪ إلى أنهم يعملون بدوام كامل و19٪ بدوام جزئي.

كما يشعر معظم الخريجين بأن أكبر تحدٍّ يواجهونه هو عدم معرفتهم كيفية البحث عن وظيفة على نحو فعال (46٪) والعثور على الوظائف ذات الصلة (38٪) ونقص الخبرة المهنية (34٪).

القطاعات الأكثر جاذبية والمهارات الأكثر طلبًا

برزت قطاعات الهندسة/ التصميم (22٪) والخدمات المصرفية/ المالية (19٪) والإعلانات/ التسويق/ العلاقات العامة (19٪) كأكثر القطاعات جذبًا للخريجين الجدد في الإمارات. أما بالنسبة للقطاعات الأكثر توظيفًا للخريجين الجدد بحسب المجيبين، فقد شملت الإعلانات/ التسويق/ العلاقات العامة (26٪)، والرعاية الصحية/ الخدمات الطبية (16٪)، والجيش/ الدفاع/ الشرطة (13٪).

وفيما يتعلق بالأسباب التي تدفع القطاعات لتوظيف خريجين جُدُد، فقد صرّح 45٪ من المجيبين أن السبب يعود لتوقعاتهم عن الراتب والتي تكون أقل من غيرهم، فيما يعتقد 38٪ بأن السبب وراء ذلك يتمثل في التزام الخريجين الجدد واتباعهم للتعليمات.

وبرزت مهارات الحاسوب (58٪) كالأكثر طلبًا من قبل أصحاب العمل في الإمارات، تليها مهارات التواصل (49٪) والمهارات الشخصية/ العمل ضمن فريق (35٪). من ناحية أخرى، قيّم المجيبون مهاراتهم الشخصية/ العمل ضمن فريق (93٪)، والمرونة/ القدرة على التكيّف مع التغيير (95٪)، ومهارات الحاسوب (86٪) والتواصل (86٪)، بمستوى جيد أو جيد جدًا.