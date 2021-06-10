"صنع في السعودية".. أول جهاز للتنفس الصناعي.. وهذه مواصفاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دشنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، أول جهاز تنفس صناعي يصنع في المملكة، وفيما يلي نبذة سريعة عنه وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

جهاز التنفس الصناعي "من طراز PB56، ويعد من الأجهزة المحمولة ويستخدم بكثرة في العناية المنزلية ومراكز الرعاية الصحية والمستشفيات للمرضى الذين لا يحتاجون التنبيب الرغامي، ويمكن استخدامه في المنازل".

صُنع الجهاز "وفقًا لأعلى معايير التصنيع العالمية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في صناعة الأجهزة الطبية على مستوى العالم، فيما تعد أجهزة التنفس الصناعية من الأجهزة الحساسة والداعمة للحياة بإذن الله، وتهدف إلى مساعدة المريض عبر توفير تبادل آمن للغازات، ويتطلب تسويقها الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية، التي تتم عبر تقديم الكثير من المستندات الفنية المحتوية على الدراسات والاختبارات النوعية الداعمة لتأكيد سلامة الجهاز وكفاءته في تحقيق الغرض الذي صنع من أجله".

وذكرت الوكالة في تقريرها أن الجهاز دشنه "وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بحضور معالي المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ومعالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتور بندر القناوي، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي".