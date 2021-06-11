دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة التجارة السعودية، الخميس، مقطع فيديو من عمليات مداهمة متزامنة في كل من العاصمة السعودية، الرياض ومدينتي مكة والقصيم، في حملة ضد غش بقطع غيار السيارات.

في عمل رقابي متزامن في الرياض ومكة المكرمة والقصيم .. مداهمة مستودعات يديرها وافدون مخالفون يغشون بقطع غيار السيارات ويزوّرون بلد المنشأ. تم ضبط أكثر من 280 ألف قطعة غيار تم تزوير بلد منشأها. وإغلاق المستودعات وإحالة المخالفين للجهات الأمنية. https://t.co/yixYv8PahC

جاء ذلك في تغريدة للتجارة السعودية على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق قالت فيه: "في عمل رقابي متزامن في الرياض ومكة المكرمة والقصيم .. مداهمة مستودعات يديرها وافدون مخالفون يغشون بقطع غيار السيارات ويزوّرون بلد المنشأ".

وأضافت التجارة في تغريدتها معلنة عن "ضبط أكثر من 280 ألف قطعة غيار تم تزوير بلد منشأها.. وإغلاق المستودعات وإحالة المخالفين للجهات الأمنية".

وفي سياق منفصل نشر ناصر القصبي، وزير التجارة السعودي، تغريدة قال فيها: "اجتمعت اليوم بوكلاء السيارات في المملكة.. شكرت الوكالات التي حققت رضا المستهلك وأبلغت الوكالات التي لم تحقق رضا المستهلك بأن عليها العمل فورًا لتحسين خدماتها، وسنتابع أدائها على مدار الساعة وفق مؤشرات أداء، وسنحفز المميزين ولن نتهاون مع المقصرين.. رضا المستهلك هو رضا الوزارة".