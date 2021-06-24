ابتداء من اليوم.. مطار دبي يعيد فتح المبنى 1

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعاد مطار دبي، الخميس، فتح المبنى رقم 1 وذلك استعدادا لعودة النمو في قطاعي الطيران والسفر والسياحة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

مطارات #دبي تعيد افتتاح المبنى رقم 1 وكونكورس D، استعدادا لاستيعاب النمو المتوقع في الطلب على السفر.. إعادة افتتاح المبنى 1 سيتيح العودة تدريجياً لما يزيد عن 40 شركة طيران دولية الى مقرها الرئيسي والتي تشغل رحلاتها حاليًا في مبنيي الركاب 2 و3. @DXB @DubaiAirports https://t.co/DApwPVKvKC

ونشر المكتب الإعلامي لدبي مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، من عملية إعادة الافتتاح بتعليق قالت فيه: "مطارات دبي تعيد افتتاح المبنى رقم 1 وكونكورس D، استعدادا لاستيعاب النمو المتوقع في الطلب على السفر.. إعادة افتتاح المبنى 1 سيتيح العودة تدريجياً لما يزيد عن 40 شركة طيران دولية الى مقرها الرئيسي والتي تشغل رحلاتها حاليًا في مبنيي الركاب 2 و3".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قررت السلطات اغلاق المرافق في 25 مارس 2020 بعد التعليق الجزئي للعمليات في مطار دبي الدولي كجزء من استراتيجية السيطرة على انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19).

وتنصح مطارات دبي الركاب "التحقق من مبنى المغادرة والوصول مع شركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار حيث أن عودة شركات الطيران الى المبنى ستتم على عدة مراحل لتكتمل في نهاية يونيو"، وفقا لبيان سابق نشر على الموقع الرسمي لمطارات دبي.