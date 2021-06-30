السعودية تخطط لإنشاء شركة طيران وطنية ثانية لتعزيز النقل الجوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت المملكة العربية السعودية عن خططها لإطلاق ناقلة وطنية جديدة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء السعودية في بيان إن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى دفع المملكة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، من خلال زيادة الوجهات الدولية إلى أكثر من 250 وجهة، فضلاً عن إطلاق شركة طيران وطنية ثانية تمكن القطاعات مثل الحج والعمرة والسياحة من تحقيق مستهدفاتها الوطنية.

كما تسعى الاستراتيجية أيضاً إلى رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن.

ونقل بيان وكالة الأنباء السعودية عن ولي العهد السعودي أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني من مساهمته البالغة حوالي 6% حالياً، إلى 10% من خلال "تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ما يضخه هذا القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى حوالي 45 مليار ريال في عام 2030".

وتعد حالياً شركة الخطوط الجوية العربية السعودية المملوكة للدولة الناقلة الوطنية وأكبر شركة طيران في المملكة. وكانت قد أسست الشركة في العام 1945، وتتخذ اليوم من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مركزاً رئيسياً لعملياتها.