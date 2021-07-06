السلام في ليبيا سيدر مكاسب اقتصادية كبيرة لدول الجوار.. إليكم ما هي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) تقريرًا يعكس النتائج الاقتصادية المتوقعة في حال إنهاء الصراع وإحلال السلام في ليبيا، حيث سلط التقرير الضوء على التعاون الإقليمي، لا سيما في مجال التجارة مع الدول المجاورة مثل تونس ومصر والسودان.

ويضم التقرير تقييمًا شاملًا للتأثيرات الاقتصادية في حال إحلال السلام في ليبيا على التعاون الإقليمي.

ويذكر التقرير بأن اندلاع الصراعات المدمرة حول المنطقة العربية في أعقاب الربيع العربي كان مصدر قلق كبير لجميع الفاعلين السياسيين والمنظمات السياسية في المنطقة.

وقد تميزت هذه الفترة بتطور الجماعات المسلحة والإرهاب الذي كان مصدرًا كبيرًا لعدم الاستقرار وهشاشة مؤسسات الدولة في كثير من الدول العربية.

ويشير التقرير إلى أن تحقيق السلام في ليبيا سيساهم في تعزيز التعاون الإقليمي، وسيضمن مكاسب كبيرة في نمو الاستثمار والتوظيف للبلدان المجاورة التي تشمل الجزائر، ومصر، والسودان، وتونس.

ويبلغ مجموع النمو المتوقع في المكاسب 161.9 مليار دولار، مقسمة بين الدول المجاورة على النحو التالي: 99.7 مليار دولار في مصر، و29.8 مليار دولار في الجزائر، و22.7 مليار دولار في السودان، و9.7 مليار دولار في تونس.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على المكاسب التي ستحققها الدول المجاورة في ليبيا في حال إحلال السلام في البلاد.