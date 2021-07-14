ما مدى أهمية التكنولوجيا والعمل عن بُعد للمهنيين في الإمارات؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعود السبب وراء اعتبار المهنيين أي شركة أو منظمة كمكان مثالي للعمل إلى العديد من العناصر المختلفة التي قد تتعدى الراتب والمزايا، إذ يهتم المهنيون في الإمارات في العديد من الجوانب قبل اختيار وظيفة للعمل، وحتى بعد اختيارها.

للتعرف على آراء المهنيين وأفكارهم حول مكان العمل المهني، أجري استبيان جديد بعنوان "بيئة العمل المثالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذي كشف أن 74٪ من المهنيين في الإمارات يفضلون العمل في الشركات التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة، بينما صرّح حوالي 6 من 10 مجيبين (59٪) أنّهم يعتبرون خيار العمل عن بُعد من أهم العناصر في مكان العمل.

العناصر الأكثر أهمية للمهنيين في الإمارات

إضافة إلى أهمية استخدام التقنيات المتقدمة في مكان العمل، صرح 82٪ من المجيبين في الإمارات عن تفضيلهم العمل في بيئة مليئة بالتحديات. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 81٪ أن التواصل بشفافية يعتبر عاملًا مهمًا في أي بيئة عمل.

ويأتي التوازن بين الحياة المهنية والشخصية كأحد أهم العوامل بالنسبة للمهنيين، حيث يعتقد 82٪ أن هذا العامل يعتبر مهماً في أي مكان عمل، وشملت العناصر المهمة الأخرى: التقييم العادل (77٪ قالوا إنه مهم)، والابتكار والإبداع (81٪ قالوا إنه مهم).

إلى جانب العناصر التي تجذب المهنيين، برز الاحتفاظ بالموظفين كأحد أهم العوامل التي تبدي الشركات اهتمامًا بها. وعندما سُئل المجيبون عن أهم العوامل التي تعزّز ولاء الموظفين تجاه شركاتهم، فقد تم اختيار فرص التقدم الوظيفي على المدى الطويل (35٪) وفرص التدريب والتطوير (34٪)، كأهم عاملين إلى جانب الراتب.

قيم وثقافة الشركة

إلى جانب العوامل التي تزيد من جاذبية مكان العمل ومعدلات الاحتفاظ بالموظفين، سُئل المجيبون عن ثقافة الشركة وتأثيرها على اختيار مكان العمل، حيث قال أكثر من النصف (54٪) إن ثقافة الشركة هي واحدة من أهم العوامل التي يأخذونها بعين الاعتبار عند الانضمام لشركة ما.

وينظر المهنيون في دولة الإمارات إلى مجموعة متنوعة من العناصر المتعلقة بمهام الشركات وتأثيرها على المجتمعات، حيث شملت القيم التي تزيد من جاذبية الشركات: أخلاقيات العمل الجيدة (50٪)، وثقافة الشركة الودية (41٪)، ومساعدة المجتمع (26٪)، واتباع أساليب صديقة للبيئة (17٪).

وللتأكيد على أهمية دور التكنولوجيا، قال 44٪ من المجيبين إنه من السهل الوصول إلى المعلومات حول ثقافة الشركة وبيئتها عند التقدم لوظيفة. حيث تعتبر صفحات الشركات التي تستهدف الباحثين عن عمل عبر الإنترنت (30٪)، ووسائل التواصل الاجتماعي (22٪)، وسمعة الشركة بين الأشخاص (17٪) أفضل الطرق لتسويق ثقافة الشركة أمام الباحثين عن عمل.

وللتعمق في فهم هذا الجانب، سُئل المجيبون عن المعلومات الأكثر أهمية والتي تسلط الضوء على ثقافة الشركة وبيئتها، حيث قال 52٪ من المجيبين في دولة الإمارات إن المزايا التي تقدمها الشركة تعتبر ذات أهمية استثنائية، وشملت المعلومات الأخرى الأكثر أهمية: قصص نجاح الموظفين وتقييمهم للشركة (38٪)، وجوائز وإنجازات الشركة (24٪)، وفعاليات الشركة ونشاطاتها الاجتماعية (19٪)، والصور ومقاطع الفيديو حول مكان العمل (16٪).

تصميم مكاتب الشركة وحجمها

إضافة إلى اهتمامهم بالقيم والعناصر الثقافية، يهتم المهنيون بالعناصر المتعلقة بحجم وتصميم الشركة أيضًا. ويبدو أن الموظفين في دولة الإمارات يفضلون العمل في الشركات الكبيرة، حيث يرى 58٪ من المجيبين أن حجم الشركة المثالي يزيد عن 50 موظفًا.

وتختلف آراء المجيبين عندما يتعلق الأمر بتصميم المكاتب، حيث يفضل 24٪ من المهنيين المكاتب المغلقة، تليها المكاتب المشتركة (18٪)، بينما يفضل بعض الموظفين المكاتب المفتوحة (17٪) تليها المكاتب المفصولة بواسطة حواجز (12٪)

وعندما يتعلق الأمر بالتصميم الداخلي للمكتب، قال 51٪ من المجيبين إن مكان العمل يجب أن يمتلك تصميمًا مميزًا. ومن المثير للاهتمام، يرى 52٪ أن التصميم الداخلي لشركاتهم يعكس علامة الشركة التجارية وقيمها، في حين صرح 41٪ أنهم يتمتعون بقدر من الحرية فيما يتعلق بتخصيص مساحة العمل الخاصة بهم.