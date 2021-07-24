العراق يوقع اتفاقا لبيع لبنان مليون طن من النفط.. والسداد "سلع وخدمات"

خبير اقتصادي لبناني لـCNN: تقرير البنك الدولي يعني أن لبنان أصبح في القعر وليس في حالة انهيار

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وقع العراق، السبت، اتفاقا لبيع لبنان مليون طن من النفط بالسعر العالمي "على أن يكون السداد بالخدمات والسلع"، حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واع).

وكشفت وزارة النفط العراقية، السبت، تفاصيل الاتفاق المُوقع بين العراق ولبنان برعاية الكاظمي، موضحة ان "العراق سيزود لبنان بالنفط الأسود بشكل تدريجي حتى الوصول إلى مليون طن سنويًا".

وأوضحت الوزارة أن "النفط الأسود هو الفائض من المصافي النفطية"، لافتة أن "المصافي تدخل النفط الخام في المصافي وينتج عنه الكثير من أنواع الوقود والفائض منه يكون النفط الأسود"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وأشارت وزارة النفط العراقية إلى أن "المصافي القديمة تنتج كميات أكبر من النفط الأسود، أما المصافي الحديثة التي نعمل عليها تنتج كميات قليلة من النفط الأسود لأنها تتحول إلى منتجات بيضاء".

ويعتبر الاتفاق بمثابة صفقة مهمة لصالح لبنان، الذي يواجه أزمة خانقة في الوقود، أدى إلى تعطل محطات الكهرباء وانقطاع التيار إلى أكثر من 22 ساعة في اليوم أحيانا، حسب منظمة اليونسيف.

ويوم الجمعة حذرت اليونسيف من أن نظام إمدادت المياه في لبنان على وشك الانهيار، حيث يتعرض أكثر من 71% من سكان البلاد لخطر فقدان الوصول إلى المياه. وفقا للمنظمة، كان من بين أسباب ذلك نقص الوقود.

ويعيش لبنان خضم أزمة سياسية واقتصادية. ومنذ أواخر 2019، فقدت عملة البلاد أكثر من 90٪ من قيمتها، ومدخرات حياة الناس محجوزة في البنوك.

ودفع الانهيار المالي نصف سكان لبنان إلى ما دون خط الفقر، بحسب البنك الدولي.