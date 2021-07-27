دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مذكرة تفاهم مع البنك المركزي السعودي وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بهدف توطين جميع القطاعات التي يشرف عليها البنك.

وذكر بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية يوم الاثنين أن المذكرة تهدف إلى تحقيق التعاون بين الأطراف الـ3 التي وقعتها، "بما يضمن اتساق أعمال الوزارة والبنك المركزي السعودي لتوطين جميع القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي ورفع مستوى منسوبي الجهات الخاضعة لإشرافه".

كما يهدف الاتفاق أيضًا إلى "التنسيق فيما يتعلق بالتوطين والتدريب في القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي"، بحسب ما ذكره البيان.

وتأتي الاتفاقية ضمن خطط الوزارة لبناء علاقات تكاملية وشراكات إستراتيجية مع مختلف القطاعات، بهدف تحقيق مستهدفات برامج التحول والوطني ورؤية المملكة 2030.