مصر وإسرائيل تبحثان خطط إسالة الغاز الطبيعي لإعادة التصدير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث وزير البترول المصري طارق الملا ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرّار التعاون بين البلدين في الغاز الطبيعي والخطط المستقبلية لإسالة الغاز الإسرائيلي في مصر لإعادة تصديره.

وأفاد بيان مشترك نشرته وزارة الطاقة المصرية عبر حسابها على فيسبوك بأن الملا والحرار أجريا مباحثات ثنائية عبر الهاتف، تناولت التعاون الجاري بين الجانبين في مجال الغاز الطبيعي، والخطط المستقبلية فيما يخص استقبال الغاز الإسرائيلي لإسالته في مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية لإعادة تصديره".

وأضاف البيان أنه تم مناقشة التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، إذ أكد الوزيران على ضرورة وأهمية تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين أعضاء المنتدى لإطلاق إمكانات الغاز الكاملة في المنطقة.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا إن "تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الغاز الطبيعي بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط سيكون له تأثير جوهري وسيمتد ليتخطى منطقة شرق المتوسط".

ونقل البيان عن وزير الطاقة الإسرائيلية قولها إن "مصر شريك مهم لإسرائيل في كافة المجالات، حيث يكسب التقارب الجغرافي بالإضافة الى تشابه الخصائص البيئية، هذا التعاون في قطاع الطاقة أهمية كبيرة، أتمنى أن يحقق هذا التعاون مع المهندس طارق الملا النجاح في الاستفادة من الإمكانات والخبرات لكل دولة بهدف الوصول لأمن الطاقة لكافة شعوب المنطقة".