(CNN Business)-- سرق متسللون حوالي 600 مليون دولار من العملات المشفرة من منصة التمويل اللامركزية (Poly Network- بولي نتورك)، التي قالت إنها أكبر سرقة في تاريخ الصناعة.

قالت المنصة يوم الثلاثاء إن ثغرة أمنية في شبكة "بولي" سمحت للسارق بسرقة الأموال، متوسلةً المهاجم بإعادة الأموال.

وكتبت شبكة "بولي نتورك" في رسالة إلى المهاجم نشرتها عبر تويتر: "مبلغ المال الذي اخترقته هو الأكبر في تاريخ التحدي". "الأموال التي سرقتها تأتي من عشرات الآلاف من أعضاء مجتمع التشفير... يجب أن تتحدث إلينا للتوصل إلى حل".

حثت شبكة "بولي نتورك" الأعضاء الآخرين في منظومة العملات المشفرة على "القائمة السوداء" للعناوين التي يستخدمها المهاجم لسرقة الأموال - التي تضمنت مزيجًا من العملات المختلفة بما في ذلك 33 مليون دولار من Tether، وفقًا لـ Tether's CTO.

وصرحت منصة تداول العملات المشفرة Binance بأنها "تنسق مع جميع شركائنا في مجال الأمن للمساعدة بنشاط".

تعمل شبكة "بولي نتورك" على ربط سلاسل الكتل الخاصة بعملات افتراضية متعددة لإنشاء إمكانية التشغيل البيني فيما بينها.

بعد الاختراق، أنشأت شبكة "بولي نتورك" عدة عناوين قالت إن المهاجم يمكنه إعادة الأموال إليها.

ويبدو أن المخترق يتعاون: اعتبارًا من الساعة 7:47 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قالت شبكة "بولي نتورك" إنها تلقت حوالي 4.7 مليون دولار. ولم يتضح على الفور من يقف وراء الاختراق أو سبب إعادة الأموال.