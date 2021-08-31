ما هي تكلفة أن تكون فاحش الثراء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كل تلك المنازل، والأطفال، والسيارات، والطائرات واليخوت لا يعتني بها الأثرياء بل يدفعون لموظفين في سبيل الاعتناء ورعاية هذه الأمور.

فيما يتعلق بالمنزل أو القصر إن جاز التعبير فإن هناك متطلبات من الخدم إلى الأمن إلى المساعد الخاص إلى الطهاة وغيرهم فيما قد يكلف بالمتوسط ما قيمته 356 ألف دولار سنويا، ضف إلى ذلك مربية الأطفال ومدرس أطفال وشخص لرعاية الحيوانات الأليفة والذي يزيد التكلفة بـ101 ألف دولار سنويا.

إليكم نظرة على قائمة تقريبية بالموظفين الأساسيين ومتوسط رواتبهم وتكاليف الحفاظ على نمط حياة بنسبة 1٪ لكل عام.