ارتفاع مبيعات تكنولوجيا التشفير "NFT" في أغسطس.. إليكم كم بلغت

لندن، المملكة المتحدة (CNN Business) -- كانت الرموز القابلة للاستبدال محور الاهتمام عندما بدأ المستثمرون والهواة والمتحمسون للفن بالإقدام على شراء تقنية التشفير "NFT" في موجة اخرى من الجنون في عالم العملات المشفرة.

تقوم تقنية "NFT" بتحويل الأعمال الفنية الرقمية والمقتنيات الأخرى إلى أصول فريدة من نوعها يمكن التحقق منها ويسهل تداولها على blockchain. ومن الأمثلة البارزة على ذلك صورة GIF لـ "Nyan Cat" التي بلغ عمرها عشر سنوات، بيعت بمبلغ 600 ألف دولار، وأول تغريدة لجاك دورسي، الرئيس التنفيذي لتويتر، والتي حصدت 2.9 مليون دولار.

ثم هدأ الحماس، وبدا الأمر وكأن الفقاعة التضاربية-- التي وصفها البعض-- قد خمدت. لكن في الشهر الماضي، زاد الاهتمام بتقنية "NFT" مرة أخرى - ما أدى إلى موجة اقبال كثيفة من جديد.

وصلت المبيعات الشهرية على "OpenSea"، النظام الأكثر شيوعًا لبيع وشراء تقنية "NFT"، إلى 3.4 مليار دولار في أغسطس، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، ووفقًا لبيانات من “Dune Analytics”. وبالفعل يعتبر سبتمبر ثاني أفضل شهر على الإطلاق، حيث بلغت مبيعات تقنية التشفير 485 مليون دولار اعتبارًا من يوم الجمعة.

وساعد اهتمام المشاهير في تعزيز ذلك. ويقال إن نجم الدوري الاميركي للمحترفين ستيف كاري دفع 180 ألف دولار مقابل "NFT" من "Bored Ape Yacht Club"، أحد أكثر مشاريع "NFT" شهرة. قام بتغيير الصورة الرمزية الخاصة به على Twitter لعرض جائزته: صورة قرد أزرق في بدلة.

قال داني آدكنز، المؤسس المشارك لـشركة "MomentRanks"، وهي منصة توفر التحليلات والأدوات لهواة جمع "NFT"، إن أشخاصًا مثل كاري يساعدون في التحقق من صحة العلامات التجارية الرقمية مثل "Bored Ape"، مما يمنحهم الطابع الذي يعطيه المشاهير عادةً لعلامات تجارية مثل "Gucci" أو "Supreme".

قال لي آدكنز: "يريد الرياضيون والمشاهير التباهي بها". الأمر الذي يساعد صناعة تقنية "NFT" على تحقيق "النفوذ".

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على مبيعات تقنية التشفير NFT خلال أغسطس.