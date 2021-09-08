الاتفاق على خارطة طريق لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا

عمان، الأردن (CNN)-- وافق وزراء الطاقة في مصر، وسوريا، والأردن، ولبنان على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري الى لبنان، عبر الأردن وسوريا.

وكان الأردن قد استضاف الاجتماع الوزاري الأربعاء، والذي حضره وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي ووزير الطاقة المصري طارق الملا، ووزير النفط السوري بسام طعمة، ووزير الطاقة اللبناني ريمون غجر.

وقالت زواتي بعد الاجتماع في مؤتمر صحفي إن "الاجتماع يهدف بشكل أساس للتعاون في مجال إعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري للجمهورية اللبنانية عبر الأراضي الأردنية والسورية من خلال خط الغاز العربي".

وأشارت زواتي إلى "اجتماعات فنية عقدت على هامش الاجتماع الوزاري تم خلالها دراسة جاهزية البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز الطبيعي في كل دولة من الدول الأربعة والمتطلبات الفنية اللازمة، والاتفاق على تقديم خطة عمل واضحة وجدول زمني لإيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان على أن ينهي الفريق المشكّل اعماله ضمن مدة محددة، وان يتم رفع النتائج ليتم اعتمادها بتوافق الاطراف والعمل بمضمونها بأسرع وقت".