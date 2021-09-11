دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يجري وفد إماراتي رفيع المستوى زيارة رسمية تجارية إلى الولايات المتحدة الأسبوع الجاري، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ويتألف الوفد من القطاعين الحكومي والخاص، برئاسة وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، وبمشاركة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية.

ويعقد الوفد خلال زيارته إلى واشنطن العاصمة سلسلة من الاجتماعات المباشرة مع عدد من كبار مسؤولي الحكومة الأمريكية وممثلي القطاع الخاص في عدد من الولايات، بهدف تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارات بين الإمارات والولايات المتحدة.

ويعتزم وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية تسليط "الضوء على أهمية تنامي دور دولة الإمارات وحضورها إقليميًا".

ووصل فائض التبادل التجاري للولايات المتحدة مع دولة الإمارات إلى 11.68 مليار دولار خلال 2020، وهو رابع أعلى فائض في التبادلات التجارية للولايات المتحدة مع دول العالم، حسب "وام".

وبلغ حجم الصادرات الأمريكية إلى الإمارات أكثر من 15 مليار دولار في العام الماضي.